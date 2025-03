Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 21 mars

Bélier

Pour votre plus grand plaisir le rythme de vos occupations s'emballe, de nouveaux défis sont à relever et tout vous semble plus simple.

Taureau

Vous amorcez la journée avec des idées positives plein la tête et des projets de liaison sérieuse.

Gémeaux

Votre météo amoureuse rayonne toute la journée pour vous combler de bonheur. La chance est de votre côté.

Cancer

Un peu de réflexion et de repos ne nuiront pas à votre efficacité aujourd'hui.

Lion

Dans l'ambiance agitée de ce jour, vous avez plutôt intérêt à ne pas vous précipiter car vous pourriez commettre des erreurs.

Vierge

Vous multipliez les activités et cela vous réussit. C'est une bonne journée pour faire avancer vos projets.

Balance

Vous serez habilement sélectif dans vos relations que vous triez sur le volet, aujourd'hui.

Scorpion

Organisez-vous pour mettre toute votre énergie au service de tâches qui demandent de la rigueur et de la discipline.

Sagittaire

Vos échanges sentimentaux fonctionnent bien, vous n'avez aucun souci à vous faire.

Capricorne

Donnez-vous la chance de pouvoir partager un moment avec un collègue que vous connaissez mal.

Verseau

En couple, les moments difficiles sont derrière vous, concentrez-vous sur l'évolution de votre relation.

Poissons

Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes et de vous jeter à l'eau. Ne pensez plus aux moments difficiles.