Caen. Un axe majeur fermé à la circulation pour deux mois

Deux mois de travaux, mais trois chantiers en un. Le boulevard Becquerel va être fermé à la circulation à Caen à partir du 17 mars. Cet axe majeur de la ville, qui relie Citis vers Côte de Nacre, va subir des travaux menés par le Réseau de Chaleur Urbain Caen Nord, le syndicat Eau du bassin caennais et la Direction du Cycle de l'Eau de Caen la Mer.

Un seul sens impacté entre 7h et 17h

Les travaux débutent donc ce lundi 17 mars et devraient se terminer le 19 mai 2025. Seul le sens Citis vers Côte de Nacre sera touché, entre 7h et 17h. Un plan de déviation sera mis en place pour les véhicules, en priorisant les avenues du Général Harris et de Garbsen.