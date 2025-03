Justice. Explosion mortelle à Dieppe : Saipol et la Snad condamnées à des amendes jusqu'à 250 000 euros

"C'est une satisfaction pour les familles qui se battent depuis 7 ans", a réagi Karim Berbra, avocat de plusieurs parties civiles dans cette affaire.

Mercredi 5 mars, après deux jours de procès, le tribunal correctionnel de Dieppe a condamné pour homicides involontaires l'entreprise Saipol et son sous-traitant la Snad. Elles écopent de peines d'amende de 250 000 euros pour Saipol et 150 000 euros pour la Snad. Une décision qui intervient 7 ans après l'explosion sur l'usine Saipol de Dieppe, qui produisait de l'huile de colza, et qui a causé la mort de deux salariés de la Snad qui intervenaient sur une opération de maintenance d'urgence pour débloquer un extracteur.

Des faits requalifiés avec une circonstance aggravante

La satisfaction des parties civiles vient surtout de la requalification des faits, qui a été retenue par le tribunal, à l'inverse des réquisitions du parquet ou de l'avis du juge d'instruction, pour reconnaître une circonstance aggravante.

Les juges ont finalement retenu la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité, ce qui va donc au-delà d'une simple négligence. Parmi les nombreux manquements relevés, un manque de formation des salariés, une absence d'analyse complète des risques, l'utilisation d'équipements qui n'étaient pas adaptés au moment de l'intervention ou encore le fait d'avoir ignoré les alertes des explosimètres. "C'est une reconnaissance de culpabilité qui devait être celle-là. La symbolique est importante pour les familles et pour leur deuil", a estimé Karim Berbra.

"Pour nous, c'est extrêmement important, abonde Gérald Le Corre, responsable sécurité au travail pour la CGT 76, partie civile dans le procès. Il s'agit de montrer à toutes les boîtes ce qu'elles risquent, quand elles savent que c'est dangereux mais qu'elles violent volontairement la réglementation. On était venu chercher ça."

La défense dispose de 10 jours pour faire appel du jugement.