Manche. La voiture finit sur le toit : cinq blessés dont un nourrisson d'un mois

Lundi 23 décembre, peu après 8h30, les pompiers ont été dépêchés sur la RD13, à hauteur de Maupertuis, près de Percy, pour un accident impliquant une seule voiture.

Les blessés conduits à l'hôpital

Sur place, les secours découvrent le véhicule sur le toit. Ils prennent en charge les cinq victimes : une femme de 45 ans, un homme de 56 ans, un nourrisson d'un mois et deux garçons de 2 et 6 ans, toutes légèrement blessées et transportées à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.