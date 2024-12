Cherbourg. La place du Théâtre et les magasins Ratti en puzzles

Lundi 18 novembre, un nouveau jeu a fait son apparition dans les vitrines du Cotentin. Il s'agit d'un puzzle de la place du théâtre, le deuxième signé Romuald Reutimann, un illustrateur de bandes dessinées originaire de Cherbourg.

Comment est né ce projet de puzzle de Cherbourg ?

Le puzzle vient à la suite de l'aventure qui a commencé en 2017. Avec Pierre Gabu, nous avons créé les "New Cherbourg Stories" une collection de bandes dessinées rétro-futuristes qui se passe à Cherbourg dans les années trente. De ces BD, certaines illustrations avaient bien plu, alors on a choisi de les développer en affiches et en puzzles. Le premier puzzle représentait les magasins Ratti. Il est sorti au printemps dernier en même temps que le tome 5 des "New Cherbourg Stories" et a très vite été en rupture de stock. Le deuxième puzzle paru en novembre représente la place du théâtre, comme le premier, il est en édition limitée.

Romuald Reutimann, illustrateur de bandes dessinées originaire de Cherbourg, est connu pour son travail sur la série New Cherbourg Stories. Il a également marqué les esprits avec la collection Cité 14, qui lui a valu le prestigieux Prix de la série au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2012.

Pourquoi un puzzle ?

Ce sont des illustrations que les gens avaient beaucoup aimées et qui n'étaient plus disponibles, ça permet de les retrouver mais un peu différemment. Et puis le puzzle c'est une manière de jouer mais aussi de rester avec l'image. Quand on fait le puzzle, on a vraiment les détails dans la main, c'est assez amusant. Et puis ça m'arrive assez souvent d'acheter des puzzles d'illustrateurs que j'apprécie, j'aime bien ça !

Romuald Reutimann : des illustrations déclinées en puzzles Impossible de lire le son.

D'autres projets ? Pour d'autres villes ?

D'autres projets pour le dessin et l'imagerie, oui, toujours puisque c'est mon métier. Pour les puzzles, il y en a déjà deux alors on avisera plus tard. J'aimerais bien en faire un grand par exemple. Je dessine des grands formats alors il me semble qu'on pourrait en faire format 1m20 et 4 000 ou 5 000 pièces mais ça, on verra ! Pour ce qui est de dessiner une autre ville, ça n'est pas prévu. Pour dessiner une ville, il faut que je la connaisse et dans laquelle j'ai quelque chose à raconter.

Puzzles de 1000 pièces, format 49 x 68 cm, comptez 27€ l'unité. Ils sont disponibles dans les boutiques de jeux et les grandes surfaces de Cherbourg. On peut aussi les commander sur le site internet des éditions Blueman.