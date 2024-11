Politique. La secrétaire d'Etat Salima Saa en déplacement dans l'Orne

C'est pour faire avancer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu rural que Salima Saa, secrétaire d'Etat en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, s'est rendue dans l'Orne, jeudi 31 octobre. Le Département affiche des chiffres inquiétants depuis plusieurs années. "Il y a une libération de la parole, explique la ministre. Si les chiffres augmentent, cela veut dire que les structures accueillent plus de personnes et que les dispositifs fonctionnent", poursuit-elle.

Aller "au plus près" des victimes de violences conjugales

Jeudi 31 octobre, Salima Saa a notamment visité le centre d'accueil de jour de l'association ACJM afin de discuter des dispositifs mis en place pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. "Les chiffres montrent que les femmes osent aller au contact des associations qui œuvrent sur le territoire. Elles osent aller dans les gendarmeries ainsi que dans les permanences de police", déclare la secrétaire d'Etat.

Elle a également rencontré l'équipe de l'association Ysos et du Van Plurielles 61, un dispositif itinérant ayant pour objectif d'informer et d'orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles vers les différentes structures du département. "C'est un dispositif qui n'est pas présent sur tout le territoire français et que je souhaite développer", explique Salima Saa. "Tous les villages n'ont pas de structure d'accueil. Aller au plus près des victimes en allant les chercher sur les marchés ou dans les écoles, c'est essentiel", conclut-elle.

Salima Saa sur le dispositif itinérant du van Plurielles 61 Impossible de lire le son.

La matinée s'est terminée par une visite de l'entreprise Vital Scientific, à Sées, pour aborder le thème de l'entreprenariat au féminin.