Cyclisme. Le VC Rouen remporte la Coupe de France des Clubs (N1)

Le Véloce Club Rouen 76 a remporté, dimanche 22 septembre, la Coupe de France de Nationale 1 pour la première fois de son histoire, à l'issue de l'ultime manche de la compétition sur la quatrième Classique Puisaye-Forterre. L'équipe normande s'est offert un doublé grâce au coureur Florentin Lecamus Lambert qui remporte aussi le classement individuel de la Coupe de France. "Une consécration pour tout un groupe, coureurs et staff, qui marque encore un peu plus cette saison incroyable", souligne le club qui poursuit la saison avec deux dernières compétitions ; le Bol d'Or des amateurs et le Trophée des Champions organisés par l'US Argenton Cyclisme les 27 et 28 septembre sur les routes de l'Indre et de la Vienne.