Avranches. Six blessés légers dans un accident sur l'A84

Il y a eu beaucoup de monde sur les routes de l'ouest de la France, samedi 17 août. La Manche et l'autoroute A84 n'ont pas fait exception à l'alerte noire de Bison futé dans le sens des retours. Un accident a eu lieu à Avranches sur l'A84 en milieu de journée, entre deux voitures qui se sont percutées à grande vitesse.

Six personnes ont été légèrement blessées, et toutes transportées à l'hôpital d'Avranches. Il y a deux jeunes filles de 14 et 16 ans, un adolescent de 14 ans, une femme de 56 ans, et deux hommes de 36 et 40 ans. Douze sapeurs-pompiers sont intervenus.