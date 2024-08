Pré-Bocage. Trois vaches sauvagement tuées dans un champ

Des vaches agonisant au sol et du sang sur plusieurs mètres. Voilà ce qu'ont découvert des promeneurs dans le secteur d'Aurseulles, jeudi 1er août, et plus précisément à Orbois, dans le Calvados. Ils ont immédiatement contacté les forces de l'ordre.

Deux génisses étaient mortes, ayant succombé à des blessures réalisées vraisemblablement à l'arme blanche, relate nos confrères de La Manche Libre. Un troisième animal a été pris pour cible dans ce champ. Le vétérinaire appelé sur place n'a eu d'autre choix que de l'euthanasier.

Une enquête est ouverte par les gendarmes, qui qualifient "d'acte malveillant" ce massacre survenu.