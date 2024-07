Alençon. Voitures brûlées, policiers pris à partie… Une nuit de violences urbaines dans le quartier de Perseigne

Le quartier de Perseigne à Alençon a été de nouveau le théâtre de violences urbaines dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 juillet. Jusqu'à 3h30, un groupe de 30 à 50 individus ont commis une série de dégradations, ainsi que des incendies de biens dans le quartier. Des voitures, des containers et des poubelles ont été incendiés et détériorés.

Les forces de l'ordre pris à partie

Intervenus vers 00h30 pour l'incendie de véhicules, la police nationale et les sapeurs-pompiers ont été pris à partie par des tirs de mortiers d'artifice. "Ma femme pensait que c'était un feu d'artifice. Je lui ai répondu que ce ne pouvait pas être ça à cette heure-là", raconte un riverain. Une force d'intervention a été constituée pour rétablir l'ordre avec des gendarmes des pelotons de sécurisation et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et des policiers de Caen et du Mans. Un individu a été interpellé et placé en garde à vue. Cet épisode de violences n'a fait aucun blessé.

Un dispositif de sécurité mis en place

"Cela ne me choque plus", lance un autre habitant, qui fait part d'un "ras-le-bol". Afin de prévenir tout risque de récidive, un dispositif de sécurisation et de prévention est mis en place dès ce mercredi soir et les soirs qui suivront.

Jusqu'au lundi 5 août à 6h, le port et le transport d'objets pouvant constituer une arme par destination sont interdits, tout comme la détention, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement, de substances ou produits incendiaires et la détention, le transport, la distribution, l'achat et la vente à emporter de carburants dans tout récipient transportable.

"Les forces de l'ordre restent pleinement mobilisées pour assurer la sécurité et la tranquillité des habitants", assure la préfecture.