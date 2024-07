People. Ces 10 personnalités que vous n'auriez pas soupçonnées être normandes

David Douillet

David Douillet, né le 17 février 1969 à Rouen (Seine-Maritime), est un judoka et homme politique français. Célèbre pour son impressionnant palmarès, il compte deux titres olympiques (1996 et 2000), quatre championnats du monde, et un championnat d'Europe. Il a évolué dans la catégorie des poids lourds.

[photo]

Valérie Lemercier

Valérie Lemercier, née le 9 mars 1964 à Dieppe (Seine-Maritime), est une actrice, réalisatrice, scénariste, humoriste, et chanteuse française. Elle est connue pour ses rôles dans des comédies à succès comme "Les Visiteurs" et "Astérix et Obélix". Elle a remporté plusieurs Molières, César et une Victoire de la musique. Elle a également réalisé six films.

Valérie Lemercier Montivilliers, lors de la présentation du film Aline.

Laurent Ruquier

Laurent Ruquier, né le 24 février 1963 au Havre (Seine-Maritime), est un animateur de radio et de télévision, chroniqueur, producteur, et humoriste français. Il a animé des émissions populaires sur France 2 comme "On a tout essayé" et "On n'est pas couché", ainsi que "Les Grosses Têtes" sur RTL.

Laurent Ruquier à ses débuts au Havre. - Philippe Bertin

Eugène Poubelle

Eugène René Poubelle, né le 15 avril 1831 à Caen, est un juriste et administrateur français. En tant que préfet de la Seine, il a instauré les premières mesures d'hygiène publique à Paris, donnant son nom aux récipients pour déchets ménagers : les poubelles.

Eugène Poubelle, préfet de la Seine. - BNF

Laetitia Casta

Laetitia Casta, née le 11 mai 1978 à Pont-Audemer (Eure), est une actrice et mannequin française. Elle a commencé sa carrière de mannequin à 15 ans et a défilé pour Jean-Paul Gaultier. Elle a également joué dans des films comme "Astérix et Obélix contre César" et réalisé un court métrage présenté à Cannes.

Laeticia Casta pour Harcourt en 2005 - Harcourt photography

André Bettencourt

André Bettencourt, né le 21 avril 1919 à Saint-Maurice-d'Etelan (Seine-Maritime), était un journaliste, homme d'affaires et homme politique français. Mari de Liliane Bettencourt, il a fondé plusieurs journaux et a été député puis sénateur de la Seine-Maritime. Il a aussi dirigé la société L'Oréal.

André Bettancourt en 1967

Keen'V

Kevin Bonnet, dit Keen'V, né le 31 janvier 1983 à Rouen, est un auteur-compositeur-interprète français. Il s'est fait connaître en 2008 avec le titre "A l'horizontale" et a depuis sorti dix albums, dont six certifiés disque de platine.

Keen'V au Festi'vire dont il était la tête d'affiche - Schorr Sylvain / All rights reserved

Franck Dubosc

Franck Dubosc, né le 7 novembre 1963 au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), est un humoriste, acteur, scénariste et réalisateur français. Connu pour ses personnages de dragueur et frimeur, il a percé au cinéma avec la comédie "Camping" et ses suites.

Franck Dubosc aux césars en 2017. - Cérémonie des Césars

François Hollande

François Hollande, né le 12 août 1954 à Rouen, est un homme d'Etat français. Il a été président de la République française de 2012 à 2017. Avant cela, il a été premier secrétaire du Parti socialiste et député.

François Hollande dans sa ville d'origine, Rouen. - Amaury Tremblay

Elise Lucet

Elise Lucet, née le 30 mai 1963 à Rouen, est une journaliste d'investigation française. Elle a présenté le "Journal de 13 heures" de France 2 et est connue pour ses émissions d'investigation comme "Cash Investigation" et "Envoyé spécial".

Elise Lucet pour cash investigation - pp X