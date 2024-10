Loisirs. Bondir sans s'arrêter : du trampoline à gogo à Bretteville-sur-Odon

De nombreuses activités en intérieur existent autour de Caen. A Bretteville-sur-Odon, un Trampoline Park vous accueille tous les jours cet été. Ninja Warrior, course de fitness sur trampoline, sports collectifs… le choix d'activités est large. Près de 700m² d'espaces acrobatiques différenciés vous sont proposés. Certains vont préférer faire des bonds et terminer par un saut périlleux dans le bac à mousse. Petits et grands sont acceptés, même les bambins âgés de 2 à 7 ans, accompagnés d'un adulte. Pendant l'été, l'accueil leur est réservé de 10h à 13h pour pouvoir en profiter en toute sécurité.

Pratique. 15 Av. de la Voie au Coq. De 10h à 20h. Tarifs : 13€ l'heure, 8€ pour les petits. Tél 02 35 20 07 70.