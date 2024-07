Epidémie de coqueluche en Normandie. Vigilance à la suite du décès de deux nourrissons à l'hôpital de Rouen

Deux nourrissons âgés d'un mois sont décédés au CHU de Rouen, l'un il y a un mois et l'autre la semaine dernière, des suites de cette infection bactérienne dangereuse pour les bébés. Depuis le début de l'année, 49 cas de coqueluche ont été détectés à Rouen.

Une épidémie préoccupante

En juin, 91 patients ont été hospitalisés en Normandie pour la coqueluche, contre seulement un à la même période l'année dernière. La maladie se manifeste par des quintes de toux violentes et peut entraîner des difficultés respiratoires.

Symptômes et diagnostic

La coqueluche se manifeste par des quintes de toux, souvent nocturnes, provoquant parfois des vomissements et laissant le malade essoufflé. Le diagnostic se fait par un prélèvement de mucus nasal, analysé par méthode de biologie moléculaire (PCR).

La vaccination, une solution essentielle

La meilleure prévention contre la coqueluche reste la vaccination, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour protéger ceux qui sont particulièrement vulnérables. La coqueluche est très contagieuse, une personne infectée pouvant en contaminer 15 autres. La transmission se fait par voie aérienne, dès le début de la toux.

Une couverture vaccinale élevée

En Normandie, la couverture vaccinale contre la coqueluche est excellente, avec plus de 93% des habitants vaccinés. Néanmoins, il est conseillé aux adultes en contact avec des nourrissons de vérifier la mise à jour de leurs vaccins.

Quelles sont les personnes à risques ?

Les nourrissons de moins de six mois, les femmes enceintes, les personnes âgées, les immunodéprimés et ceux souffrant de maladies respiratoires chroniques sont les plus à risques.

Prévention

La prévention repose sur la vaccination :

• Primo-vaccination à 2 et 4 mois, rappel à 11 mois, 6 ans et 11-13 ans pour les enfants ;

• Rappel à 25 ans pour les adultes ;

• Vaccination des femmes enceintes entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée.

Depuis début 2024, la coqueluche a causé la mort de 14 enfants en France, un chiffre déjà supérieur à celui de 2017, selon Santé publique France. Pour trouver un centre de vaccination en Normandie, cliquez ici.