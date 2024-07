Bayeux. Le premier domaine cyclable de Normandie

Le parking d'Ornano-Bayeux, a inauguré mardi 2 juillet la première aire sur le concept Cyclo' Services de la région, pour faire du territoire un grand domaine cyclable. Cette aire doit répondre à sept exigences : consignes et recharges à vélo, kit de maintenance et réparation en accès libre, toilettes, relais d'information… Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux en charge du tourisme, développe : "On a pris l'idée du domaine skiable, et on a créé un domaine cyclable, aux portes des plages du Débarquement, ici à Bayeux."

Il y a une centaine de kilomètres de pistes cyclables sur cette destination, et toutes "convergent vers de nombreux points touristiques (Longues-sur-Mer, Port-en-Bessin, Arromanches, Juaye-Mondaye) explique Loic Jamin. Notre ambition est d'avoir la qualité sur tous ces points, et développer les aires Cyclo' Services. On veut montrer l'exemple et l'utilité de ce service sur le territoire, qui répond aux besoins de la clientèle. Il y a un grand attrait pour le tourisme à vélo sur ce territoire, voilà pourquoi 'on propose cette gamme de service très abouti'" conclut le maire adjoint.