Les membres de One Direction déclenchent une cyber hystérie sur Twitter

Pour commencer, un message de One Direction (@onedirection) promettant un "follow spree" (following de masse d'utilisateurs Twitter dans un court laps de temps) aux fans qui utiliseraient le hashtag "#IveDownloadedLWWY" -- LWWY faisant référence au dernier single du groupe Live While We're Young.



Les fans du groupe envoient donc en masse des messages contenant "#IveDownloadedLWWY" vers le compte officiel du groupe et vers les comptes individuels de ses membres, dans l'espoir d'être suivis par l'un de leurs héros.



La tendance en deuxième position, "#BringMeTo1D", est également liée à One Direction. Les membres du groupe redirigent les fans vers le site web onedirectionmusic.com/bringmeto1d/, les encourageant à utiliser le hashtag pour partager la nouvelle.



Le groupe semble avoir sous-estimé l'engouement des fans, qui ont consulté le site en masse, le rendant momentanément indisponible, ce qui n'a pas manqué d'embêter certains Twittos. Ce site annonce qu'un concours international qui permettra à quelques privilégiés de rencontrer le groupe à New York.



Sur Twitter, on rend également hommage à Steve Jobs, qui s'est éteint il y a un an. Les messages pleuvent à la mémoire de l'homme qui a fait le succès d'Apple.



Tendances Twitter du 5 octobre à 13:20 GMT :

01. #IveDownloadedLWWY

02. #BringMeTo1D

03. #ThingsToDoToday

04. #2AnosDePaulaFernandesAoVivo

05. RIP Steve Jobs

06. #anlayamadigimsarkilar

07. Yoani Sanchez

08. Docentes

09. Bayamo

10. Capital FM