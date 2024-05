Le Havre. Hépatite A chez des collégiens : une enquête épidémiologique ouverte

C'est une maladie du foie qui doit obligatoirement être déclarée aux autorités de santé. L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a indiqué, mardi 28 mai, que plusieurs cas d'hépatite A ont été constatés ces derniers jours chez des adolescents de 12 ans, scolarisés au collège Montesquieu du Havre.

Fièvre, fatigue, nausée, jaunisse…

Cette maladie, due à un virus, "se transmet d'une personne symptomatique ou non à une autre personne par l'intermédiaire des mains ou d'aliments contaminés". On identifie ce virus dans les matières fécales des personnes atteintes. Souvent inaperçue, l'hépatite A peut aussi entraîner de la fièvre, des douleurs abdominales, des nausées, une perte d'appétit, une fatigue importante et un ictère (jaunisse).

"Dans la majorité des cas, l'hépatite A guérit spontanément sans séquelles. Il existe de rares formes graves surtout chez les adultes", précise l'ARS.

Les mesures d'hygiène renforcées

Une enquête épidémiologique, menée par l'ARS et Santé Publique France, a été lancée à la suite de ces signalements. Pour éviter la transmission de la maladie, des mesures d'hygiène renforcées ont été mises en place au sein du collège. Les familles ont par ailleurs été alertées par la direction de l'établissement, tout comme les professionnels de santé et les laboratoires du Havre, "afin de mettre en place une recherche active de cas potentiels".

Tout cas d'hépatite A doit être signalé à la plateforme de veille et sécurité sanitaire de l'ARS Normandie.