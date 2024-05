Musique. Santa : "Recommence-moi", un premier album solo attendu et prometteur

Musique. Santa, la chanteuse révélée par Hyphen Hyphen et auteure du tube "Popcorn salé", dévoile enfin son premier album solo "Recommence-moi". Un opus de 11 titres mêlant pop française des années 70 à 90 et sonorités actuelles, porté par une voix puissante et des textes poignants.