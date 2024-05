Caen. "Des histoires vraies avec un peu d'humour" : il raconte les anecdotes de l'équipe de France de foot dans une BD

Après un premier tome sur les histoires les plus folles du foot, Germain Arrigoni, journaliste caennais, sort une nouvelle BD Un Truc de foot sur les anecdotes des Bleus.

D'où est venue l'idée

de réaliser un tome 2 ?

"L'équipe de France parle à tous les publics. Avec Faro, le célèbre dessinateur de L'Equipe, on raconte des histoires vraies avec un peu d'humour, grâce aux dessins."

De quoi parle-t-on dans cette BD ?

"D'anecdotes incroyables des Bleus, de 1904 jusqu'à aujourd'hui, avec des joueurs récents comme Mbappé ou Griezmann mais aussi des joueurs méconnus. Cela va du premier match officiel des Bleus à une blessure simulée de Fabien Barthez à quelques minutes de la finale contre le Brésil en 1998, en passant par Adil Rami et son extincteur de l'hôtel à la Coupe du Monde 2018."

Ces histoires sont-elles organisées

par ordre chronologique ?

"Non, notre BD n'est pas un livre d'histoire qui part d'un point A à un point Z. On a classé ces anecdotes de manière aléatoire, par coup de cœur. Il y a 25 histoires qui font en moyenne deux pages. On voyage d'époque en époque."

Comment avez-vous vérifié

la véracité des faits ?

"Nos premières sources sont les joueurs, les entraîneurs et les sélectionneurs. Il y a aussi des articles de presse, vidéos et biographies sur lesquels on s'appuie."

A qui cette BD est-elle destinée ?

"Les passionnés vont apprendre des choses. Mais les gens qui n'aiment pas spécialement de foot vont aussi s'y retrouver, ça ne parle pas que du ballon rond."

Pratique. Prix : 13,95€. Pour savoir où trouver la BD, rendez-vous ici.