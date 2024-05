Manche. Un accident de la route fait quatre blessés sur l'A84

L'accident a impliqué trois véhicules sur l'A84 à hauteur de l'aire de Gouvets non loin de Villedieu-les-Poêles dans la Manche, mercredi 8 mai, un peu après 11 heures. À l'intérieur d'une des voitures, se trouvaient une femme de 60 ans et un homme de 76 ans qui ont été légèrement blessés et transportés vers le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

L'accident a fait deux autres victimes se trouvant dans une autre voiture, une femme de 34 ans et une fillette de 7 ans, elles aussi légèrement blessées. Elles ont été toutes les deux emmenées au centre hospitalier d'Avranches. La conductrice du troisième véhicule, une femme de 33 ans, est sortie indemne. L'opération a nécessité la mobilisation de 12 sapeurs-pompiers.