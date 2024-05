Cherbourg. Deux nouveaux catamarans de luxe en escale quai Alexandre III

Cherbourg deviendrait-elle la destination rêvée pour les bateaux de luxe ? On se contentera d'escales de quelques jours et de la pause ravitaillement en carburant… Longs de 24 mètres et larges de 12 mètres, les catamarans à voile de luxe Nalani et Shad of Grey flambant neuf, en provenance du chantier naval Sunreef Yachts de Gdansk en Pologne, sont arrivés pour le premier cité vendredi 3 mai et pour le second, dimanche 5 mai, peu avant 18h. Ils sont amarrés quai Alexandre III.

En attente de ravitaillement carburant

Le Nalani naviguant sous pavillon allemand doit normalement repartir mercredi 8 mai. Il est "en attente ravitaillement carburant (6 500 litres)", selon la capitainerie que Tendance Ouest a contactée. Pour le Shad of Grey qui navigue sous pavillon maltais, aucune date de départ n'a été communiquée pour l'instant. Ces deux bateaux sont partis de Pologne et devraient rejoindre la mer Méditerranée, comme ce fut le cas pour L'Otoctone qui s'était arrêté dimanche 3 mars, peu après 23h20, à Cherbourg.

Sunreef Yachts est le premier constructeur et concepteur mondial de catamarans et de superyachts de luxe sur mesure.