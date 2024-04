Sécurité. Porte-avions de nouvelle génération : les premières commandes lancées, Naval Group à Cherbourg mobilisé

Sa mise en service est prévue pour 2038. Le futur porte-avions de nouvelle génération destiné à remplacer l'actuel porte-avions Charles de Gaulle dont la fin d'exploitation est prévue la même année. Le ministère des Armées a annoncé mardi 30 avril que des équipements doivent déjà être commandés comme les chaufferies nucléaires, leur enceinte de confinement et la boucle secondaire qui permet de convertir l'énergie de la chaufferie en électricité.

Les premières commandes lancées

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, avait annoncé la nouvelle vendredi 26 avril sur les réseaux sociaux. Cette commande a été notifiée par la Direction générale de l'armement (DGA) et c'est l'industrie française qui sera mobilisée. Les sites Naval Group de Cherbourg et Nantes-Indret seront en charge entre autres de la réalisation des composants principaux des chaufferies nucléaires. Les Chantiers de l'Atlantique, quant à eux, doivent adapter leur outil industriel en vue de la phase de construction à Saint-Nazaire. Enfin, TechnicAtome, maître d'œuvre des chaufferies nucléaires basé à Aix-en-Provence, sera en charge de leur conception et du suivi industriel de leur réalisation.

Ce lancement "de prestations à longs délais d'approvisionnements" fait suite aux études préliminaires lancées en 2018, puis à des travaux d'avant-projet depuis 2021. Cette partie du projet se poursuivra jusqu'en 2025. Le lancement de la construction du porte-avions est prévu entre fin 2025 et début 2026.