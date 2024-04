Caen. Le parcours exact de la flamme olympique dévoilé

C'est ce mardi 16 avril dans la matinée que la flamme olympique qui brillera lors des Jeux olympiques de Paris 2024 est allumée à Olympie, en Grèce. C'est aussi ce même jour que la Ville de Caen a dévoilé l'exactitude du parcours ainsi que les horaires du passage de la flamme dans ses rues. Pour rappel, elle sillonne le Calvados le jeudi 30 mai.

1h35 de déambulation

Le relais de la flamme est attendu à 17h55 précisément, au départ de la Maison départementale des sports récemment inaugurée à Hérouville-Saint-Clair. C'est ensuite en empruntant la rue d'Hérouville justement et la rue du Docteur-Calmette que le relais se dirige vers Caen et son Abbaye aux Dames. Le siège de la Région Normandie verra ainsi passer la torche olympique, conçue à Vire.

• Lire aussi. Jeux olympiques 2024. Relais de la flamme, les 10 premiers noms connus dans le Calvados

Le cortège redescend ensuite direction le quai Vendeuvre, le remonte, pour emprunter ensuite le quai de Juillet, et emprunter l'avenue du Six Juin. Les porteurs de la flamme déambuleront ainsi en plein centre-ville, et passeront juste devant les locaux de Tendance Ouest. Direction ensuite la Tour Leroy pour emprunter la rue Saint-Pierre. Le cortège se dirige ainsi vers son point d'arrivée en foulant la place Saint-Sauveur.

Le parcours exact de la flamme olympique dans les rues de Caen le 30 mai. - Ville de Caen

La flamme doit ainsi terminer sa course devant l'hôtel de ville à 19h30. Le lendemain, elle prend la direction de la Manche, pour sillonner le département du Mont-Saint-Michel jusqu'à Cherbourg.