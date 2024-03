Normandie. La Manche et le Calvados en vigilance jaune pour vents violents

Soyez prudent ! Les départements de la Manche et du Calvados sont placés en vigilance jaune pour des risques de vents violents à compter du mercredi 27 mars, en début de matinée, et pour au moins deux jours.

Des rafales comprises entre 70 et 90km/h sont prévues dès le mercredi, notamment sur le littoral. Jeudi 28 mars, le vent sera beaucoup plus fort. On dépassera par endroits les 100km/h. Les côtes de la Manche seront particulièrement touchées. Le vent sera toujours présent - mais plus faible - vendredi 29 mars, avec un système partagé entre "des averses actives, localement orageuses et accompagnées de chute de grésil", selon Météo France, et des éclaircies.