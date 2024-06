Domfront. Costumes médiévaux, lectures et bal : bienvenue à Lire entre les pierres

Voici un rendez-vous pour les férus de lectures et d'histoire. La Ville de Domfront organise, samedi 13 avril dans le parc du château, la première édition de "Lire entre les pierres", un événement imaginé après la parution du livre Le Testament du chevalier d'Arnaud Delalande. L'ouvrage retrace un événement important dans l'histoire de la commune : le baptême d'Aliénor, fille d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenêts. La journée débute par la reconstitution de ce baptême dans la chapelle Saint-Symphorien et se poursuit avec un défilé en costumes du Moyen Âge dans les rues de la cité médiévale. Dans l'après-midi, un salon du livre est organisé et divers spectacles sont proposés : théâtre de rue, impromptus musicaux… En début de soirée, le théâtre de verdure accueille un bal littéraire, mélange original entre lectures de textes et chansons populaires, avant de clore la journée par un mapping vidéo sur le château.

Pratique. Programme complet sur ville-domfront.fr