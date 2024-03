Alençon. Initiez-vous aux gestes de premiers secours le temps d'un après-midi

La Protection civile de l'Orne investit la Halle aux Toiles d'Alençon, samedi 23 mars. L'association tient son premier congrès départemental le matin avant d'ouvrir les portes au grand public à partir de 14h30. Des ateliers d'initiation aux gestes de premiers secours seront dispensés. "On pense toujours à l'arrêt cardiaque, mais c'est aussi une hémorragie, une obstruction des voies aériennes. Si j'arrive sur une situation comme ça, est-ce que je suis apte à répondre ?", pose Thierry Guilland, président de la Protec de l'Orne.

L'objectif de l'après-midi est d'initier les personnes présentes "pour permettre de se sentir moins démuni en cas de besoin", dit-il. La brigade équestre de la Protection civile sera présente ainsi qu'un atelier sur les gestes de premiers secours à destination des chiens.

17 000 heures de bénévolat en un an

La Protection civile de l'Orne est composée de 202 bénévoles répartis dans les huit antennes du département. Elle a pour missions d'aider, de secourir et de former. Vous pouvez notamment voir les Orange et Bleu sur différents événements, tels que des courses ou des festivals. En 2023, plus de 17 000 heures de bénévolat ont été réalisées.