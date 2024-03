La Hague. Un avenir radieux à l'usine Orano ?

Deux ministres sont venus visiter l'usine Orano de La Hague, jeudi 7 mars. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie et à l'Energie, ont fait le tour des installations du site industriel. Lors d'un discours devant les salariés, Bruno Le Maire a fait trois annonces pour l'avenir de l'usine, détaillant ainsi les "investissements importants", promis par l'Elysée.

La première annonce est la prolongation du fonctionnement de l'usine de La Hague au-delà de 2024. "Ce qui est une excellente nouvelle pour les 5 700 salariés qui travaillent sur ce site", précise le ministre. Il ajoute : "Il y a ensuite le lancement d'études sur deux projets : d'une part sur une nouvelle usine de combustible Mox (issu du recyclage de combustible), et un deuxième projet industriel de grande ampleur qui est la création d'une nouvelle usine de retraitement." Le ministre n'a pas détaillé de calendrier ni de budget pour ces études.

Victor Legrand, salarié d'Orano, témoigne : "C'est une bonne chose pour la filière du nucléaire et c'est une bonne chose pour l'usine. On va avoir de belles années devant nous, un avenir assuré. On est confiant."