Calvados. Un corps et un véhicule retrouvés dans la Vire, probablement l'homme porté disparu

Un corps sans vie dans un véhicule a été retrouvé au fond de la Vire, mercredi 6 mars, par les équipes de la gendarmerie du Calvados. Une macabre découverte, qui n'est pas sans rappeler l'avis de recherche lancé par les militaires d'Isigny-sur-Mer, après la disparition de Loïc Pezet, 57 ans, vendredi 1er mars. Après avoir passé un coup de fil à son fils, il n'avait plus donné de signe de vie. Son téléphone n'avait pas borné depuis non plus.

"Il y a de forte chance" que le corps retrouvé soit le sien, indiquent les gendarmes. Le corps ainsi que le véhicule ont depuis été retirés du cours d'eau. L'identification est en cours, le parquet n'a pour le moment pas pris la décision de pratiquer une autopsie.