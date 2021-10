Fini, les longues files d’attente

Depuis le 16 février, quelques clics sur internet permettent d’éviter les files d’attente aux cinémas Gaumont-Pathé des Docks 76 et Grand Quevilly. Ce billet électronique, que l’on peut imprimer chez soi ou transférer sur son portable, est muni d’un code barre qui doit simplement être scanné avant d’accéder aux salles obscures.

“Les clients sont très contents, surtout les familles, car cela leur fait gagner du temps”, se félicite Mario Tommasini, directeur des cinémas Gaumont et Pathé de Rouen. Tous les tarifs, toutes les séances sont concernés par cette nouveauté. Un problème de dernière minute ? “Il est aujourd’hui possible d’acheter ou d’annuler son billet jusqu’à l’heure de la séance.” On peut également acheter les lunettes prévues pour les films 3D. “La vente à distance représente environ 2,5% du volume total de nos ventes. Notre objectif est d’atteindre les 10, voire 15%, et nous pensons les atteindre assez vite.”