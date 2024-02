Manche. La pêche à pied et la consommation de certains coquillages interdites dans un secteur

Pêche. La mairie de Quettehou et l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie ont établi, mercredi 28 février, un arrêté interdisant la pêche et la consommation de certains coquillages en raison d'une "forte contamination" relevée quelques jours plus tôt.