Le Tanu. Le duo Amadou et Mariam invité au festival les Pluies de Juillet

Au Tanu, dans le sud-Manche, la septième édition du festival les Pluies de Juillet se tiendra du 18 au 21 juillet 2024. Le festival engagé pour l'écologie propose des conférences mais aussi des concerts. Cette année le thème sera "(Re) prendre le temps". Parmi les artistes, le rappeur TIF sera présent, samedi 20 juillet. Vendredi 19, la scène sera laissée au duo de chanteurs maliens et aveugles, Amadou et Mariam. Le duo s'est fait connaître en France avec le titre Les Dimanche à Bamako, de l'album éponyme qui lui a valu une Victoire de la musique en 2005. Avec l'album Folila, Amadou et Mariam ont reçu la Victoire de la musique de l'album de musiques du monde de l'année en 2013.

