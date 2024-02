Eure. Pour quelque 32 000 abonnés, l'eau augmentera de 60% dès le 1er avril

Voilà une bien mauvaise surprise pour les 32 000 abonnés eurois du Syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN). Dès le 1er avril prochain, le prix du m3 d'eau va passer de 1,70 euro à 2,40 euros hors taxes. Les abonnements, eux, vont passer de 45 à 115 euros annuels pour les diamètres les plus faibles, et de 1 000 à 2 450 euros pour les plus élevés. Cette décision a été prise lors de la dernière assemblée générale du SERPN et concerne 96 communes.

Ces augmentations drastiques s'expliquent en partie par le besoin de mise aux normes conséquent. Selon Julie Leboulenger, directrice technique au SERPN, les analyses des derniers mois démontrent une pollution de l'eau aux produits phytosanitaires, ce qui oblige à mettre en place des stations de traitement des eaux pour distribuer une eau consommable. Une seule station coûterait 5 millions d'euros, or, il en faudrait au moins six, dans un temps record.

De plus, l'ensemble des 1 500 kilomètres de réseau déployés sur le territoire eurois doit être entretenu, ce qui représente un coût faramineux. Le SERPN indique avoir fait appel à l'Agence de l'eau pour obtenir des subventions à hauteur de 35%, ce qui reste encore trop peu pour ne pas répercuter ces coûts sur la facture des ménages.

