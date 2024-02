Caen. Millénaire de Caen : la grande parade se dévoile

Le 9 mai 2025 va être un jour historique pour la Ville de Caen. C'est le jour où la parade qui reviendra sur les 1 000 ans d'histoire de la ville va déambuler dans les rues. La parade traversera la ville, parcourant une distance de 5km. Pas moins de 900 participants seront impliqués !

Elle se déclinera en cinq œuvres monumentales qui retraceront différentes périodes historiques tout en se tournant vers l'avenir, le tout de manière poétique. "Cette grande parade vise à fédérer, autour d'un événement festif partagé, des personnes de tous milieux et de tous âges, afin de créer un souvenir commun, un moment d'émotion partagée à l'occasion de ce millénaire", confie le maire Joël Bruneau.

150 000 personnes attendues

Cette grande parade passera devant les plus beaux monuments de Caen, les mettant à l'honneur, depuis la mairie au château, en passant par l'université et le port. Il reste désormais un peu plus d'un an à la compagnie Le Ballon Vert, chargée de la mise en place de l'évènement, pour préparer cet événement historique.