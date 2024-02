Manche. Découverte surprenante : des chasseurs tombent sur un boa constrictor mort

"Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça !" Lors d'une battue aux sangliers, un boa constrictor a été découvert mort par des chasseurs samedi 10 février, près d'une mare à La Croix-Pochon à Vaudrimesnil, commune située entre Saint-Sauveur-Lendelin et Périers.

L'animal pris en charge

Les chasseurs ont immédiatement informé Pascal Barbet. Le maire délégué s'est tout de suite renseigné auprès de la commune nouvelle de Saint-Sauveur-Villages dont dépend sa commune. "C'est la première fois que nous avons ce type d'espèce, nous avons réalisé un atlas de la biodiversité avec toutes les espèces et cet animal n'était pas répertorié", précise vendredi 16 février Laurent Huet, premier adjoint au maire de Saint-Sauveur-Villages. L'élu a ensuite pris contact avec l'Office français de la biodiversité (OFB). L'animal a pu être pris en charge par les services techniques de la commune nouvelle en début de semaine, avant l'intervention des agents de l'OFB le jeudi matin.

Un serpent abandonné ?

Ce boa, très grand serpent que l'on retrouve plutôt sur le continent américain, aurait été abandonné par son propriétaire. A-t-il été tué ou est-il mort lors de son abandon ? Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances de cette découverte. La piste d'un serpent qui s'est échappé n'est pas exclue non plus.