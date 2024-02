Saint-Valentin. SNCF : des mots d'amour surprennent les voyageurs dans les trains normands

"Ma femme, c'est à la fois mon âme sœur et ma meilleure amie", "Mon cœur s'est embrasé lorsque tes yeux ont rencontré les miens". Tant de déclarations d'amour que l'on peut entendre sur le quai de gare ce mercredi 14 février.

13 messages audios et écrits

Une façon originale de fêter la Saint-Valentin à la SNCF

Pour célébrer la Saint-Valentin, la SNCF a permis aux Normands de déclarer leur flamme de façon originale. Ils pouvaient, jusqu'au 11 février, envoyer un mot d'amour à destination de leur compagnon ou de leur compagne afin d'être diffusé dans les trains ou dans les gares de la région Normandie. Au total, 13 messages ont été reçus par la société ferroviaire (7 vocaux et 6 écrits). "On les a tous lus et écouter", se réjouit Hélène Messier, en charge de l'opération.

Les messages, doux et délicieux, sont très variés. "On a des gens qui dédient la déclaration à une personne en précisant son nom, d'autres préfèrent rester anonymes. On a même eu des mots pour des agents de la SNCF, c'est sympa !", poursuit-elle. Parmi ces mots, certains sont plus insolites que d'autres, ajoute Floriane Renard, en charge du digital chez SNCF Voyageurs pour le réseau Nomad Train. "Un jeune voyageur qui s'appelle Léo souhaitait absolument que le mot soit diffusé à 12h30 au départ de Caen pour un train vers Cherbourg dans lequel il y a sa petite amie". De quoi se faire surprendre à tout moment de la journée !