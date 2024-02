Droits de l'Homme. Un Caennais en finale du concours de plaidoiries au Mémorial

Ils viennent de toute la France mais aussi du Portugal, d'Italie, de Tunisie et du Luxembourg. Quatorze candidats (sur 1 400 demandes) ont été sélectionnés pour participer à la finale du concours de plaidoiries pour les droits de l'Homme qui se tiendra au Mémorial de Caen le 15 mars prochain. Les finalistes ont été choisis selon des critères précis : le choix et l'angle du sujet, l'argumentation, le naturel et les qualités oratoires. Parmi eux figure un Caennais. Yang Kenzo est élève au lycée Augustin-Fresnel, dans le quartier de la Grâce de Dieu. Le titre de sa plaidoirie : "Une liberté humaine à la mode iranienne". Cinq prix seront décernés à l'issue de la finale. Le lauréat remportera un séjour à Berlin.

Qui va succéder à Emma Boizot, du lycée La Chartreuse Paradis à Brives-Charensac (43), lauréate de l'édition 2023 ? Réponse le 15 mars 2024 !