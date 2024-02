Cadeaux. Remportez votre Playstation 5 édition numérique avec Tendance Ouest !

Tendance Ouest vous offre votre console édition numérique PlayStation 5, modèle slim !

La PS5 numérique offre un design slim et compact. Un accès rapide à vos jeux préférés et des univers réalistes avec des effets d'ombre et de reflets saisissants.

Pour vous inscrire, envoyez par SMS TO au 7 11 12 pour vivre une expérience puissante et immersive avec votre nouvelle console édition numérique PlayStation5, modèle slim offerte par Tendance Ouest (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 16 février vers 7h45, en direct dans Normandie Matin avec Thibault Deslandes.