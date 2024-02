Normandie. Sport scolaire : quatre élèves du collège de Vimoutiers représentent la région à Ajaccio

Deux collégiens et deux collégiennes sont partis dimanche 4 février de Vimoutiers en minibus, avec leurs vélos. Après une étape le dimanche soir dans une auberge de jeunesse à Clermont-Ferrand, ils ont entrepris la traversée d'une partie de la Méditerranée dans un ferry au départ de Marseille, en direction d'Ajaccio, où ils vont représenter la Normandie au championnat de France scolaire de Run & Bike, épreuve de course à pied et à VTT.

Les quatre adolescents pratiquent assidûment cette discipline à Vimoutiers, dans leur section sportive APPN (Activités physiques de pleine nature), avec trois heures d'entraînement chaque vendredi après-midi. "Mais on s'entraîne même pendant les vacances", souligne l'un d'entre eux. L'équipe est composée de deux garçons scolarisés en classe de troisième et de deux filles qui sont en quatrième : Jules Joly, Clément Nado, Aïcha Fares et Manon Blais. "Il y a trente ans que des collégiens de Vimoutiers n'avaient pas participé à une compétition de ce niveau", souligne Grégory Garnier, leur enseignant d'éducation physique et sportive.

Les quatre collégiens se sont d'abord imposés en finale ornaise à Gacé, puis en finale normande à Falaise. Mardi 6 février à Ajaccio, ce seront les formalités d'inscription à cette finale nationale et la reconnaissance du circuit. Mercredi, ils disputeront un duathlon. Enfin, jeudi, ce sera le championnat de France UNSS de Run & Bike. Les jeunes vimonastériens sont confiants : "On espère se classer dans les dix premiers. On s'entraîne depuis que l'on est en classe de sixième, et là, c'est l'aboutissement de tous nos efforts."

Outre le Run & Bike, cinq autres compétitions attendent ces collégiens d'ici la fin de l'année scolaire : en escalade, en VTT ou encore en course d'orientation.