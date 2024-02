Place du commerce. Encore de l'activité à Caen avec trois ouvertures

Ouverte depuis le 22 novembre dernier, l'enseigne est un nouveau magasin concept.100% connectée, elle se trouve au 25 rue Arcisse-de-Caumont à Caen.

Ce nouveau magasin concept propose des accessoires, des objets et des vêtements, et c'est aussi la première boutique connectée à Caen et même en Normandie. Ici, on trouve notamment de belles figurines Bearbrick ainsi que de très beaux livres de la collection Assouline.