Rouen. Deux personnes blessées dans un accident de voiture ont été transportées au CHU

Accident. Samedi 3 février, un accident de la route s'est produit entre le pont Corneille et le pont Guillaume le Conquérant vers 6h45. Deux personnes ont été blessées et la trémie située entre le quai de la bourse et le quai du Havre a été fermée circulation.