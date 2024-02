Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 4 février

Bélier

Votre priorité du moment : l'amour ! Vous ne pensez qu'à vos projets, vous en faites également de nouveaux.

Taureau

Si vous devez arbitrer une querelle ou des échanges un peu vifs, gardez votre calme. Il y a des chances pour que les choses se règlent assez vite.

Gémeaux

Vous avez aujourd'hui le temps de faire les choses, de calculer sereinement tous les aspects de vos projets.

Cancer

Un besoin de solitude se fait sentir. Vous aurez raison de fuir l'agitation et de ne pas vous lancer dans des travaux de titans.

Lion

C'est une agréable journée qui s'annonce, vos projets vont bon train, ils se concrétisent.

Vierge

Une ambiance remplie de sagesse s'annonce aujourd'hui. Vos sentiments sont remplis de tendresse, exprimez-les pleinement.

Balance

C'est une bonne journée pour mettre en place un projet qui touche à la famille, au foyer, aux enfants.

Scorpion

C'est avec finesse et réflexion que vous allez mener les discussions. Votre attitude va avoir de très bonnes répercussions.

Sagittaire

Détendu et plus disponible que d'accoutumée, vous avez envie de rassembler autour de vous, votre famille et vos amis. Alors, n'attendez plus !

Capricorne

Votre vie affective et amoureuse rythme votre journée. La personne que vous aimez n'en finit pas de vous surprendre.

Verseau

N'hésitez pas à demander de l'aide extérieure, les travaux de force ne sont pas pour vous aujourd'hui.

Poissons

Aujourd'hui vous avez de quoi faire. Des nouveaux projets qui se concrétisent.