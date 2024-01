Cherbourg. Une nouvelle mosquée sera construite en face des locaux actuels

L'actuelle mosquée de Cherbourg est trop exiguë. Un projet de nouveau lieu de culte est en cours de réflexion juste en face des locaux actuels, ce qui permettra plus de places au public et aussi plus de stationnement pour les véhicules.

Omar Charaf, le président de l'association culturelle islamique de la mosquée de Cherbourg, en a dit un peu plus sur ce projet lundi 15 janvier.

Aucun euro demandé à l'Etat

La signature d'un acte de vente du terrain - avec maison existante dans le cadre d'un futur projet de location par exemple - devrait avoir lieu mardi 23 janvier. Omar Charaf rappelle qu'aucun euro n'a été demandé à l'Etat. Le coût de ce projet s'élève à environ 530 000 € financés par les deniers de la mosquée et avec un prêt. Il n'y aura pas de minaret. On ne sait pas encore le devenir la mosquée actuelle.