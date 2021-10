Karine Deshaye chantera au Théâtre des Arts

Elle a été consacrée victoire de la musique classique dans la catégorie artiste lyrique et sera sur la scène du Théâtre des Arts, samedi 2 et dimanche 3 avril. L'artiste interprètera les Mélodies Orchestrées de Gabriel Fauré. L'orchestre de l'opéra de Rouen l'accompagnera et jouera également Les Créatures de Prométhée ainsi que l'ouverture de la symphonie n°4 de Beethoven.

Pratique. Samedi 2 avril à 19h30 et dimanche 3 avril à 16h, Théâtre des Arts de Rouen. Tarifs : 10€ à 30€. Réservations au 0810 811 116.