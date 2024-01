80e D-Day. Les pompiers de Bayeux qualifiés en finale du championnat de France des calendriers

De plus en plus de monde se rallie à leur cause, et ils touchent bientôt au but ! Les sapeurs-pompiers de Bayeux participent depuis plusieurs semaines déjà au championnat de France des calendriers des pompiers, et éliminent tous leurs opposants un à un. Les derniers en date ? Les membres de la caserne de La-Voulte-sur-Rhône, dans l'Ardèche. Avec 58 % des voix, les pompiers du Bessin ont gagné leur demi-finale ce samedi 20 janvier.

Quand a lieu la finale ?

Il n'y a plus qu'une dernière étape à franchir. Avec leur calendrier spécial 80e D-Day, les secouristes bayeusains ont besoin du soutien du plus grand nombre pour décrocher le titre de "plus beau calendrier des pompiers de France de l'année 2024". Ils seront opposés à ceux de Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, le mercredi 24 janvier.

Comment voter ?

Toujours le même principe depuis le début de la compétition. Vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram des sapeurs-pompiers de France. En story, un sondage est disponible, et vous n'avez qu'à voter pour votre calendrier préféré, et donc évidemment celui de la caserne de Bayeux !