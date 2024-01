Le Havre. Une maisonnée pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs

En décembre, la première pierre de la maisonnée de l'Arche a été posée dans le quartier Sainte Cécile du Havre. La parcelle est située derrière le presbytère de l'Église paroissiale Saint-Christophe la Forêt, à proximité de la place de la Liberté. Le terrain a été cédé pour l'euro symbolique par le Diocèse du Havre.

Le lieu accueillera des personnes en situation de handicap mental et leurs accompagnateurs. Logeo Seine et l'association L'Ancre Océane travaillent à cet habitat inclusif depuis 2018. La maisonnée sera composée de neuf studios et un T2 accueillant sept personnes en situation de handicap et trois accompagnateurs (salariés ou jeunes volontaires en service civique) ainsi qu'un T1 et deux T2 indépendants. On y retrouve aussi des espaces de vie communes (salon, cuisine, jardin, parking et local à vélo).

Le projet consiste à offrir aux habitants une vie autonome, une alternative à la vie en établissement médico-social. Dans la journée, ils rejoindront leur lieu d'activité (ESAT, accueil de jour ou entreprise adaptée). Le reste du temps, ils vivront "chez eux", aidés par les animateurs de la maisonnée. Les activités proposées aux résidents seront également ouvertes à des personnes handicapées non-habitantes et en recherche de lien social.

La maisonnée de l'Arche doit ouvrir dans le courant de l'année 2025.