Rouen. Le temps de l'Avent au Carillon : à la découverte de l'instrument

Bien plus qu'une simple audition, l'association du carillon de la cathédrale de Rouen propose aussi de découvrir l'instrument lui-même, via une visite commentée. Le rendez-vous est donné au pied de Notre-Dame, rue Lanfry, les vendredis 15 et 22 décembre, à 18h. Patrice Latour, carillonneur titulaire, nous en parle.

Comment s'organise cet événement ?

"C'est une manifestation nouvelle dans sa forme. Jusqu'alors, traditionnellement, nous organisions des auditions du carillon pendant le marché de Noël. Mais cette fois, nous proposons aussi aux curieux de découvrir l'instrument et son fonctionnement en complément. Ce sont des visites différentes de celles proposées via l'office de tourisme qui propose davantage un focus sur l'histoire de l'instrument et l'architecture. Nous nous concentrons cette fois sur l'instrument lui-même. Cet événement se déroule en deux temps : l'audition qui dure environ 45 minutes, puis la présentation de l'instrument en haut de la tour Saint-Romain par Vincent Bénard, le co-titulaire, ou moi."

Quel est le répertoire choisi ?

"Si la jauge est limitée pour l'accès au carillon, le concert est accessible à tous. On apprécie particulièrement le concert sur le marché de Noël et au pied de la tour. Pour cette audition, les membres de l'association, musiciens, amateurs et jeunes élèves de la Maîtrise Saint-Evode, encadrés par la professeure Monica Beuzelin, interpréteront des musiques de Noël du monde entier et des mélodies incontournables. Chaque vendredi, trois personnes se relaieront au clavier du carillon, tous niveaux confondus, pour le plaisir de jouer et de partager."

Comment se préparer à cette expérience musicale ?

"Nous recommandons de se munir de bouchons antibruit car à proximité immédiate des cloches, le son est assourdissant. Il faut aussi être en bonne forme physique. Pour accéder à l'instrument, il faut monter 130 marches. L'ascension vaut le coup : c'est l'occasion de voir l'instrument de près mais aussi de profiter d'une vue plongeante sur le marché de Noël."

Pratique. 8€. Réservation obligatoire sur carillon-rouen.fr.