Rouen Capitale Européenne de la Culture en 2028. La région annonce un soutien de 12 millions d'euros en cas de victoire !

L'annonce a été faite mercredi 6 décembre, soit une semaine avant l'annonce de la ville française choisie pour être Capitale Européenne de la Culture en 2028. Rouen, Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier sont en lice. Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, a annoncé le soutien de la collectivité "à hauteur de 12 millions d'euros au projet de Groupement d'Intérêt Public (GIP), qui verra le jour en cas de victoire en finale de la Ville de Rouen, et qui succédera à l'association Rouen Seine Normande 2028".

Faciliter la mobilité des jeunes

L'enveloppe sera répartie entre une subvention de 8 millions d'euros destinée "à l'architecture globale du projet, ses temps forts et la valorisation à travers celui-ci des établissements culturels du territoire" et "4 millions d'euros, dédiés à la jeunesse et à sa mobilité en Europe". Cette dernière somme comprend notamment la création d'un dispositif exceptionnel "Pass Europe 2028", en écho au dispositif Pass Monde de la Région. Elle vise à favoriser la découverte par les jeunes normands des villes européennes en lien avec le projet.

• Lire aussi. Ile flottante, friches artistiques… La candidature de Rouen pour être capitale européenne de la culture se dévoile

La région, en charge des transports ferroviaires, entend aussi développer une offre tarifaire attractive pour faciliter l'accès aux évènements et aux manifestations organisés dans le cadre de "Rouen Seine Normande 2028". Le lauréat sera connu le mercredi 13 décembre.