Incivilités. Des menaces de mort racistes découvertes dans les rues de Donville-les-Bains

C'est la stupeur dans la commune de Donville-les-Bains. Entre le samedi 2 et le dimanche 3 décembre, probablement dans la nuit, deux tags racistes ont été griffonnés à la peinture orange sur les murs de la route de Coutances, éloignés d'une quinzaine de mètres. Le premier tag se trouve sur le mur d'un immeuble neuf et l'autre sur la vitre d'un abribus. On pouvait alors y lire "mort aux Arabes", en lettres minuscules.

Joint au téléphone ce jour, le cabinet de Gaëlle Fagnen, la maire de Donville-les-Bains, assure ne pas vouloir porter plainte pour ne pas envenimer la situation. La maire se dit "outrée et offusquée par ce genre de propos" et reconnaît un "épiphénomène isolé". En effet, c'est la première fois que de telles dégradations racistes sont commises dans cette commune. La police a déclenché une enquête pour en trouver le ou les auteurs.

Les services municipaux devaient œuvrer pour rapidement effacer ces inscriptions. Si les auteurs viennent à être appréhendés, ils encourent un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour injure publique assortie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour menace de mort commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de la mosquée visée par des tags racistes à Cherbourg le 25 novembre dernier.