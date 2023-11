Près d'Avranches. Le boudin blanc mis à l'honneur par la Confrérie des Vikings

La Confrérie des Vikings a une noble mission : mettre en valeur la gastronomie normande et ceux qui la font vivre. Pour cela, les 32 membres organisent chaque année quatre concours : la meilleure saucisse, la meilleure terrine, le meilleur boudin noir et le meilleur boudin blanc. Ce dernier a lieu lundi 20 novembre, à Saint-Martin-des-Champs, près d'Avranches. Les résultats seront connus le soir et la remise des prix aura lieu le lundi 27 novembre.

Mettre les bons produits en exergue

Vingt jurats vont goûter les produits de bouchers, charcutiers, traiteurs et de leurs apprentis. Des prix sont ensuite décernés en fonction des notes obtenues. Les commerçants peuvent les afficher dans leur boutique. Pour Michel Gaumet, le grand clerc de la Confrérie, ce type de concours est loin d'être désuet. Il permet de conserver la gastronomie normande. "Il y a beaucoup de difficulté chez ces artisans actuellement, quand on voit le coût de l'électricité par exemple, et donc c'est une forme, pour la Confrérie, d'aider ces artisans à mettre en exergue leurs produits. Ceux qui ont eu un prix, en règle générale, ils nous disent qu'ils ont environ 15 % de fréquentation en plus", assure-t-il.