La semaine du bois et de la forêt offre l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs de la filière bois. Les forêts et le matériau qu’elles produisent ont de multiples facettes, que le public pourra découvrir au cours de visites et de portes ouvertes. Une grande fête du bois aura lieu le dimanche 15 mai pour clôturer l’événement.



Pratique. Du 9 au 15 mai. Programme complet des 26 manifestations gratuites or-ganisées dans ce cadre sur www.anoribois.com.