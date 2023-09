Rouen. Menaces attentats dans des lycées : un jeune de 18 ans écroué

Le jeune homme de 18 ans, majeur depuis jeudi 21 septembre 2023, mineur donc au moment des faits, est passé aux aveux.

Il a été interpellé par la police judiciaire, mercredi 20 septembre dans le cadre de l'enquête sur les menaces d'attentats qui ont touché en tout 16 établissements de l'agglomération de Rouen et de l'Eure, provoquant 24 évacuations (certains établissements étant concernés plusieurs fois), le lundi, mardi et mercredi. Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, a précisé que le suspect a avoué toutes les menaces. "Il a expliqué vouloir copier une alerte qu'il avait vue sur les réseaux, et permettre à un ami de ne pas aller en cours", précise le magistrat.

Le suspect placé en détention provisoire

Le jeune homme était déjà connu des services de police après deux condamnations au printemps 2023 pour des faits similaires : des appels téléphoniques malveillants, du piratage qui lui a permis la collecte de données personnelles, mais aussi des provocations à l'usage illicite de stupéfiants. "Il ne faut pas laisser penser que ces faits sont sans gravité", insiste Frédéric Teillet, qui a demandé le placement en détention provisoire du jeune homme, en attendant son jugement par le tribunal pour enfants au mois d'octobre. Un adulte risque cinq ans de prison pour menaces de mort sur personnes chargées d'une mission de service public, trois ans pour menaces de mort sur le reste de la communauté scolaire, et six mois de prison pour menaces de dégradations par moyen dangereux pour les personnes, en l'occurrence des alertes à la bombe. "Le tribunal devra décider s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité, ce qui sera sujet à discussion", reprend encore le procureur.

En tout, 19 613 personnes ont été concernées par les évacuations des établissements scolaires dans la semaine, dont 16 624 élèves.